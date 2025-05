L’annuncio misterioso di Trump | Tra i più importanti Di cosa si tratta

In breve da Zazoom:

Il misterioso annuncio di Donald Trump, che promette di

Sta diventando un caso globale il giallo delL’annuncio preannunciato da Donald Trump, che nelle prossime ore – a detta sua – “potrebbe cambiare il corso della storia”. Un mistero alimentato direttamente dal leader della Casa Bianca, che si trova in Medio Oriente per la sua prima visita internazionale dopo la rielezione. Il tono è solenne, quasi epocale. Ma il contenuto resta avvolto nel silenzio e nella strategia mediatica.La promessa è arrivata ancora una volta via Truth Social, la piattaforma personale su cui Trump ama modellare l’agenda politica mondiale. “Il mio prossimo post sarà uno dei più importanti e di impatto che io abbia mai pubblicato. Divertitevi”, ha scritto oggi. Poche righe, nessun dettaglio, tanto basta per riaccendere il vortice delle ipotesi tra analisti e diplomazie. 🔗Leggi su Thesocialpost.it