l annuncio a sorpresa di cecilia rodriguez e ignazio moser

Nonostante le voci di una crisi la relazione tra i due va avantiDa settimane, per non dire da mesi si parlava di una presunta crisi coniugale tra CeciliaRodriguez e IgnazioMoser. I fan della coppia, nata davanti alle telecamere della tv, durante una edizione del GF Vip, avevano visto un allontanamento tra i due.Oggi, 11 maggio, nel giorno della Festa della Mamma è però arrivato un annuncio di tutt’altro tipo. I due, presto, diventeranno genitori. CeciliaRodriguez e IgnazioMoser, figlio dell’ex campione di ciclismo, non avevano mai nascosto la loro voglia di allargare famiglia.L’annuncio, come di consueto, è arrivato via social.Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi. 🔗Leggi su 361magazine.com

