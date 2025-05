L’ampliamento della ferrovia Il fronte del ‘no’ in Regione | Difenderemo il nostro territorio

Un sit-in, davanti al palazzo dell’Assemblea legislativa regionale a Bologna, al grido di ‘Difendiamo il nostroterritorio’. Lo organizza, martedì 13 maggio alle 12, il coordinamento dei comitati che da tempo si oppongono al progetto di ampliamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese nelle ipotesi fin qui proposte da Rfi.Il presidio ha lo scopo di "sensibilizzare l’opinione pubblica chiamando a raccolta gli aderenti ai comitati e alle associazioni del mondo agricolo che nell’incontro pubblico del 23 aprile hanno manifestato il loro appoggio e fornito sostegno alle proposte presentate", riferiscono dal coordinamento dei comitati, che nelle scorse settimane ha appunto organizzato un’affollata iniziativa al centro sociale La Stalla.Il sit-in di martedì "si prefigge di fornire all’opinione pubblica e alle istituzioni un segnale di forte coesione da parte di tutti quei cittadini che provati da questo sistema politico, immaginano il loro futuro, il loro territorio ed il loro ambiente meno bistrattato, dove vivere e fare crescere affetti comunità e imprese", proseguono i comitati. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ampliamento della ferrovia . Il fronte del ‘no’ in Regione : "Difenderemo il nostro territorio"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Mistero sui soldati nordcoreani in Russia: l'élite di Kim scompare dal fronte - Soldati nordcoreani, addestrati e motivati, sono stati avvistati nella regione russa di Kursk a supporto delle truppe di Vladimir Putin contro l'Ucraina.

Se ne parla anche su altri siti

Russia, la minaccia alla Gran Bretagna con 800 missili. Il nuovo fronte di Londra sulla «Bear Line» e la guerra dell'Artico - Molte intelligence occidentali, soprattutto nel Nord Europa, nelle ultime settimane hanno alzato la soglia di allerta sulla minaccia russa che dopo aver siglato un accordo di tregua con l'Ucraina... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

No ampliamento porto di Carrara: sindaco Forte dei Marmi dà il via a petizione - FORTE DEI MARMI – No ampliamento porto di Marina di Carrara: Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi, provincia di Lucca, dà il via a petizione sabato 16 marzo.A Villa Bertelli, il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, dopo l’assemblea pubblica tenutasi sempre a Forte dei Marmi lo scorso 1 marzo, ha incontrato le categorie economiche e le associazioni apuo versiliesi “per concretizzare le modalità di azione nel difendere il territorio, l’ambiente e l’economia turistica rispetto al progetto di ampliamento del porto di Carrara”. 🔗Leggi su corrieretoscano.it

Abraham in ginocchio a pregare, la reazione di fronte all’infortunio di Maignan diventa virale - Nei momenti di maggior ansia per le sorti di Maignan scontratosi con Jimenez, è apparsa un'immagine che ha catalizzato l'attenzione generale: Abraham, in quel momento ancora in panchina, inginocchiato sul campo intento a pregare.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Fedriga \ Video Fedriga \

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’ampliamento della ferrovia . Il fronte del ‘no’ in Regione : Difenderemo il nostro territorio; Strade e ferrovia, servono priorità per i progetti futuri; Strade e ferrovia, «servono priorità per i progetti futuri»; La rete autostradale svizzera non sarà ampliata. 🔗Su questo argomento da altre fonti