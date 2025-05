Lampedusa trovati i cadaveri di due bimbi piccolissimi | sono morti in modo atroce

Ogni viaggio in mare racconta una storia. Alcune terminano con la speranza di un nuovo inizio, altre invece lasciano un segno di dolore difficile da dimenticare. Le cronache continuano a testimoniare quanto sia fragile il confine tra la salvezza e la tragedia per chi affronta il Mediterraneo nella speranza di una vita migliore.Nella notte, un nuovo sbarco ha scosso le acque e le coscienze. Le coste di Lampedusa hanno accolto persone stremate, sopravvissute a una traversata disperata. Insieme a loro, purtroppo, anche tre corpi senza vita, testimonianza silenziosa di un dramma che si ripete troppo spesso.Sbarco notturno: soccorsi e lutti sono 57 i migranti giunti sull’isola, salvati poche ore prima dalla nave Nadir, gestita dall’organizzazione tedesca ResQship. A bordo anche 13 donne e 2 minori, tutti provenienti da paesi dell’Africa occidentale come Gambia, Ghana, Niger, Sierra Leone, Nigeria e Togo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Due cadaveri trovati in un appartamento di Napoli: forse è omicidio-suicidio - Napoli, 21 marzo 2025 - Due cadaveri trovati in un appartamento a Napoli: scatta l'ipotesi di omicidio-suicidio. Oggi pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria hanno scoperto i due corpi senza vita – un uomo di 46 anni e una donna di 52 – riversi a terra in un'abitazione di via don Giovanni Bosco, nel capoluogo campano. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una coppia di origini ucraine residente in zona.