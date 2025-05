Lampedusa sbarcati sull’isola i corpi di due bimbi di 2 anni e di un uomo

Sono sbarcati a Lampedusa durante la notte 57 migranti soccorsi dalla nave ong Nadir nel pomeriggio del 10 maggio. Purtroppo sono stati recuperati anche tre cadaveri: un uomo di circa 30 anni e di due bambini di 2 anni, che sono morti di fame e di sete visto dato che il gommone salpato dalla Libia sul quale viaggiavano era da tempo alla deriva. Nel gruppo di persone salvate in mare ci sono 13 donne e due minori sedicenti originari di Gambia, Ghana, Niger, Sierra Leone, Nigeria e Togo. In comunicato sul sito di ResqShip si legge che l’equipaggio del Nadir ha ricevuto un messaggio radio da un aereo Frontex su un’imbarcazione in difficoltà nella zona di ricerca e salvataggio di Malta: il gommone era partito tre giorni prima da Al-Zawiyah, in Libia, e il motore si era guastato appena un giorno dopo. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lampedusa, sbarcati sull’isola i corpi di due bimbi di 2 anni e di un uomo

