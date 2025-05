L’ammiraglio Giacinto Ottaviani nominato Direttore Nazionale degli Armamenti | le congratulazioni dell’Unione Sindacale Italiana Marina

L’ammiraglio di Squadra GiacintoOttaviani è stato ufficialmente nominatoDirettoreNazionaledegliArmamenti. L’incarico, conferito dal Ministro della Difesa, rappresenta un passaggio di grande rilievo per il settore strategico degli approvvigionamenti e delle dotazioni militari del Paese.A esprimere pubblicamente le proprie congratulazioni è l’Unione SindacaleItalianaMarina, i cui iscritti hanno voluto rivolgere un messaggio di apprezzamento e augurio per il nuovo ruolo assunto dall’alto ufficiale.«Desideriamo esprimere le più vive e sincere congratulazioni alL’ammiraglioOttaviani per il prestigioso incarico – si legge nella nota diffusa dal sindacato –. La sua straordinaria competenza, dedizione e visione saranno determinanti per guidare con successo un settore tanto cruciale per la nostra Marina Militare e per l’intero comparto Difesa». 🔗Leggi su Laprimapagina.it

