Lamine Yamal si burla del Real e di Mbappé ma ha un cruccio lo confessa in tv | “Mia madre lo sa”

Il talento del Barcellona ha lasciato il segno sulla vittoria contro i blancos che avvicina il titolo nella Liga. C'è qualcosa, però, che gli rode dentro: "Alla fine ho detto a mia mamma che la Champions League si gioca ogni anno. Ci proveremo finché non riusciremo a vincerla". 🔗Leggi su Fanpage.it

#LaLiga | Il Barcellona domina #ElClasico, Real Madrid battuto 4-0 al Bernabeu A segno #Lewandowski, #Raphinha e #Lamine Yamal

