Lamine Yamal lodata dopo il Barcellona Edge più vicino al titolo con 4-3 Clasico Vince sul Real Madrid

Il clima attorno al mondo del calcio si fa sempre più elettrico con l'ultimo epicentro di emozioni: il

2025-05-11 20:49:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il film di Hansi ha salutato l’impatto di LamineYamaldopo che il diciassettenne ha contribuito a ispirare il Barcellona a una vittoria per 4-3 sul RealMadrid in un Clasico assorbente questo pomeriggio.Seguendo il 2-0 per il doppio di Kylian Mbappe, sembrava che Madrid avrebbe tagliato il vantaggio di Barca in cima al tavolo fino a un punto solitario prima che la squadra di casa colpisse in modo devastante.Yamal ha segnato l’equalizzatore con un altro momento di brillantezza individuale, aggiungendo all’obiettivo di Eric Garcia, prima che due scioperi di Raphinha vedessero Barca stabilire un vantaggio per 4-2.??? ???? ???? pic.twitter.com6aktcdktqa– FC Barcelona (@fcbarcelona) 11 maggio 2025MBAPPE ha dimezzato il deficit completando la sua tripletta ed entrambe le parti avevano obiettivi in ??profondità in profondità mentre la Barca ha continuato a muoversi all’interno di una vittoria del titolo di Liga. 🔗Leggi su Justcalcio.com