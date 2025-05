L' ambasciatore USA Mike Huckabee | legame Trump-Israele più forte che mai

L'ambasciatore statunitense in Israele, MikeHuckabee, ha affermato in diverse interviste date ieri alle tv israeliane che - nonostante le notizie secondo cui il rapporto tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro Benjamin Netanyahu si sarebbe inasprito - il legame tra il leader Usa e lo Stato ebraico è più forte che mai. Lo riporta il Times of Israel.Alla domanda sulla decisione di Trump di saltare Israele nella sua prossima visita in Medio Oriente - che includerà tappe in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti - Huckabee ha detto che ciò non è indicativo di un deterioramento delle relazioni tra Washington e Gerusalemme. "Il suo primo viaggio riguarda le opportunità economiche. È lì che si concentra", ha dichiarato Huckabee in un'intervista a Channel 12."Quello che sta facendo non è perché sta snobbando Israele", ha insistito l'ambasciatore. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'ambasciatore USA Mike Huckabee: legame Trump-Israele più forte che mai

