L' agropolese Maria Cuono per la prima volta al Salone del libro di Torino con Tutto con il cuore

In breve da Zazoom:

Il 15 maggio 2025, alle ore 16, il Salone Internazionale del Libro di Torino ospiterà la presentazione della silloge poetica

Il prossimo 15 maggio 2025 ore 16, nell’ambito del prestigioso Salone Internazionale del libro di Torino, sarà presentata la silloge poetica Tutto con il cuore di #MariaCuono, edita da Kimerik. Un evento che celebra una voce poetica autentica, capace di parlare direttamente al cuore dei lettori. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - L'agropolese Maria Cuono, per la prima volta, al Salone del libro di Torino con "Tutto con il cuore"

Segui queste discussioni sui social

Piccolo salone del libro politicoLa 36a edizione del Salone torinese si è chiusa con un padiglioncino in più, il consueto record dichiarato (oltre 220.000 presenze) e l'annuncio della date della successiva dal 15 al 19 maggio 2025Persona… Leggi la discussione

#Pompei, emerge #salone decorato con soggetti ispirati alla #guerraTroianews/2024/04/pompei-emerge-salone-decorato-soggetti-ispirati-guerra-troia/ Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

Maria Campai uccisa a Viadana da un 17enne, i risultati dell’autopsia: “Prima strangolata e poi picchiata a morte” - La donna è stata prima strangolata e successivamente colpita alla testa, al volto e al torace con inaudita violenza. In carcere per il suo omicidio un ragazzo di 17 anni, conosciuto online, che aveva dichiarato: "Volevo vedere cosa si prova"Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Amici 24, Asia è la prima eliminata: Maria De Filippi le propone di tornare come professionista - Asia della squadra CuccaLo è la prima eliminata del serale di Amici 24: Maria De Filippi le offre di tornare come professionistaL'articolo Amici 24, Asia è la prima eliminata: Maria De Filippi le propone di tornare come professionista proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su novella2000.it

Rose Bertin, la storia della prima stilista della storia che «vestiva» Maria Antonietta - La conosciamo per aver vestito la mitica Regina Maria Antonietta, ma la «modista» di Versailles non eseguiva abiti, li creava ad arte, anticipando la figura dello stilista 🔗Leggi su vanityfair.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'agropolese Maria Cuono, per la prima volta, al Salone del libro di Torino con Tutto con il cuore; Maria Cuono: dai concorsi letterari al teatro, fino ai concerti; Agropoli, una Storia Antica, il documentario di M.Pia Morra; Tutto pronto per la Fiera del Libro di Napoli 2024 per il firmacopie di Maria Cuono. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'agropolese Maria Cuono, per la prima volta, al Salone del libro di Torino con "Tutto con il cuore" - Il prossimo 15 maggio 2025 ore 16, nell’ambito del prestigioso Salone Internazionale del Libro di Torino, sarà presentata la silloge poetica Tutto con il cuore di #MariaCuono, edita da Kimerik. Un eve ... 🔗salernotoday.it