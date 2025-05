Lago di Como cade dalla barca a vela e muore annegata | 63enne di Lissone muore

Maria Elisa Casadio Lombini, 63 anni e residente a Lissone, si trovava sulla barca condotta dal marito quando, nel pomeriggio dell'11 maggio, un incidente tragico ha scosso le acque del lago di Como. La calma della giornata di vela è stata interrotta da un evento drammatico, culminato nella caduta della donna in acqua, con esiti devastanti.

Maria Elisa Casadio Lombini si trovava sulla barca condotta dal marito Una tranquilla giornata di vela si è trasformata in tragedia nel primo pomeriggio di domenica 11 maggio nelle acque del Lago di Como, all’altezza di Gera Lario, sul ramo settentrionale del Lario. Maria Elisa Casadio Lombini, 63 anni, residente a Lissone (Monza e Brianza), ha perso la vita dopo essere caduta in acqua da una barca a vela condotta dal marito. L’incidente si è verificato sotto gli occhi sgomenti di alcuni sportivi impegnati in attività di kitesurf, che hanno lanciato immediatamente l’allarme.Il disperato tentativo dell’uomo di salvare la moglie Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Guardia Costiera e confermate dai Carabinieri di Menaggio, la donna avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava a bordo dell’imbarcazione. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Lago di Como, cade dalla barca a vela e muore annegata: 63enne di Lissone muore

