Laboratori visite e letture | ritornano i centri ' Estate a palazzo dei Diamanti'

Per il secondo anno torna 'Estate a palazzo dei Diamanti', l'appuntamento con i centri estivi rivolti a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni. Nelle settimane dal 9 al 13 giugno, dal 16 al 20 giugno e dal 23 al 27 giugno, palazzo dei Diamanti e i suoi giardini saranno il fulcro di una proposta.

'Il ritratto dell'artista', al via le visite guidate a partenza fissa e i laboratori per le famiglie - Tornano le visite guidate ad aggregazione libera al Museo San Domenico di Forlì, per comprendere a pieno tutte le diverse sollecitazioni critiche poste dalla grande mostra in corso dedicata al ritratto (e autoritratto) dell'artista. Le visite guidatesi terranno, come di consueto fino alla... 🔗Leggi su forlitoday.it

Torna 'Giro Giro Napoli – la città raccontata ai bambini' con visite guidate e laboratori interattivi - Napoli si apre ai più piccoli con un nuovo anno di Giro Giro Napoli – la città raccontata ai bambini. Dal 29 marzo al 27 dicembre 2025, ogni sabato, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi, offrendo un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori... 🔗Leggi su napolitoday.it

"Il ritratto dell'artista", partono le visite guidate e i laboratori per tutta la famiglia - Per comprendere a pieno tutte le sollecitazioni proposte dalla grande mostra al Museo Civico di San Domenico, tornano le visite guidate ad aggregazione libera. Le visite si terranno fino alla conclusione della mostra il 29 giugno tutti i giovedì, con partenza alle ore 16.20, e tutti i venerdì... 🔗Leggi su forlitoday.it

