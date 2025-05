La Virtus soffre contro Trapani vince ed è regina

Bologna, 11 maggio 2025 – La Virtus conquista un'epica vittoria contro Trapani nella Segafredo Arena, trionfando dopo un emozionante supplementare. Grazie a questo successo, la squadra guadagna il primo posto in classifica, assicurandosi il vantaggio del fattore campo nei playoff. Una prestazione eroica dei bianconeri, guidati da Dusko Ivanovic, ferma le ambizioni siciliane e regala ai tifosi una serata indimenticabile.

Bologna, 11 maggio 2025 – La Virtusvince la battaglia della Segafredo Arena superando dopo un supplementare Trapani e si guadagna il primo posto in classifica e relativo vantaggio del fattore campo in tutti i playoff. Una Virtus stoica mette freno alle ambizioni dei siciliani e regala al suo popolo una notte magica. Primato meritato per la formazione di Dusko Ivanovic che perde per strada Alessandro Pajola, problema alla caviglia ma viene trascinata prima da Will Clyburn e poi nei supplementari da Isaia Cordinier. Una vittoria che vale il primo posto, con le V Nere che quindi finiscono nella parte del tabellone dove sfideranno nella serie dei quarti Venezia (prima due gare in casa il 18 e 20 maggio) e in caso di passaggio del turno poi in semifinale la vincente dell’altro quarto che metterà di fronte Trento quarta e Milano quinta. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Virtus soffre contro Trapani, vince ed è regina

#Varese travolta dalla #Virtus 104-67Una partita in bilico per i primi 15 minuti poi #Bologna mette 3 triple in fila e prende il largo.Brutta partita di Varese (sarà anche per la matematica salvezza raggiunta che ha tolto concentrazione) c… Leggi la discussione

Bella partita della #Virtus che vince in casa di #Milano.Fino a due ore fa non ci avrei scommesso, sarà stato l'orgoglio o il cambio di allenatore o semplicemente una gara ben giocata.E ora vediamo #Varese ?#lba Leggi la discussione

