La tragica fine di Emanuele De Maria non potrà chiarire la follia di questi suoi ultimi giorni

Un tragico epilogo si è consumato al Duomo di Milano, dove un detenuto del carcere di Bollate, in permesso per lavorare in un hotel, ha deciso di porre fine alla propria vita. Dopo aver accoltellato un collega, ha scelto di gettarsi dalla terrazza del celebre monumento, trasformando un gesto disperato in una drammatica manifestazione della sua sofferenza. La città, scossa da questo evento, si interroga sul peso della violenza e della follia.

Si è suicidato gettandosi dalla terrazza del Duomo di Milano il detenuto nel carcere di Bollate, ma col permesso di lavorare in un hotel dove qualche giorno fa aveva accoltellato un collegaHa deciso di chiudere la follia di questiultimigiorni nella maniera più tragica, ma allo stesso tempo più spettacolare, con un tonfo terribile giù dal simbolo del capoluogo lombardo, nel bel mezzo dello struscio e delle passeggiate domenicali dei residenti. Un suicidio quello di Emanuele De Maria che lascerà purtroppo tanti interrogativi su quello che è accaduto nelle ultime 48-72 ore, con l’accoltellamento di Hani Fouad Abdelghaffar Nasr e la scomparsa della collega di lavoro, la barista originaria dello Sri Lanka, Arachchilage Dona Chamila Wijesuriyauna, ritrovata oggi senza vita in un parco fuori Milano. 🔗Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - La tragica fine di Emanuele De Maria non potrà chiarire la follia di questi suoi ultimi giorni

Emanuele De Maria e Chamila Dona: l’ultimo incontro al Parco Nord. Passeggiano insieme, poi lui torna da solo. Lei che fine ha fatto? - Milano, 11 maggio 2025 – In un caso, le immagini delle telecamere raccontano in diretta il film della brutale aggressione a coltellate. Nell’altro, descrivono un incontro che potrebbe essersi concluso in maniera tragica. I primi frame in ordine di tempo finiti agli atti dell’inchiesta del pm Francesco De Tommasi sul tentato omicidio di via Napo Torriani si riferiscono all’aggressione avvenuta alle 6. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Milano, la tragica fine di Chamila Wijesuriyauna. Sul corpo della collega di Emanuele Di Maria ferite da taglio alla gola e ai polsi - È stato trovato nel pomeriggio di domenica all’interno del Parco Nord di Milano il cadavere di una donna. I carabinieri sono intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione giunta al 118 e hanno subito sospettato si potesse trattare del corpo di Chamila Wijesuriyauna, la collega del detenuto evaso Emanuele Di Maria, suicidatosi oggi gettandosi dal Duomo di Milano dopo aver accoltellato un altro collega dell’hotel dove lavorava, Hani Nasr. 🔗Leggi su open.online

GIOCHI DE LE PORTE Fine mandato per il presidente dell'Ente Claudio Zeni: la relazione tecnica, dai conti alla svolta sicurezza - Pubblichiamo la relazione scritta dall'Ufficio di Presidenza dell'Ente Giochi de le Porte di Gualdo Tadino, diretto dal presidente Claudio Zeni, che ha voluto a fare il punto sui cambiamenti, sulla sicurezza del Palio, gli sponsor, la promozione sul campo per impegno e tempo speso per portare a... 🔗Leggi su perugiatoday.it

