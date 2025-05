La tragedia dei migranti Alla deriva per giorni | due bimbi morti di sete

Roma, 11 maggio 2025 – La tragedia del Mediterraneo continua a mietere vittime, rivelando un volto inedito della sofferenza umana. A sole 60 miglia dalle coste di Lampedusa, paradiso agognato da tanti, la sete e la fame segnano un tragico bilancio: quattro morti, tra cui due bambini. La terza vittima è dispersa nei fondali, mentre la quarta, in un dramma apparentemente senza fine, rappresenta un grido di dolore silenzioso.

Roma, 11 maggio 2025 – sete e fame uccidono anche in mezzo al Mediterraneo, a 60 miglia dalle coste di Lampedusa, paradiso sui generis e comunque solo per chi ci arriva. Prima di mettere piede nell’hot spot di Contrada Imbriacola (sempre gonfio fin quasi a scoppiare), stavolta muoiono in quattro: due sono bambini di due-tre anni; della terza vittima non c’è il corpo (disperso in mare), mentre la quarta è un trentenne deceduto tra le braccia dei soccorritori che non riescono a rianimarlo.L’operazione di sabato in area Sar maltese recupera 57 migranti provenienti da Gambia, Ghana, Nigeria, Niger, Sierra Leone e Togo, ma riporta a terra anche un insopportabile dolore. E lo strazio collettivo per i due piccoli – morti un giorno prima dei soccorsi al gommone Alladeriva – si propaga nell’universo di volontari e ong. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La tragedia dei migranti. Alla deriva per giorni: due bimbi morti di sete

