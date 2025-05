La tragedia al distributore di carburante di contrada San Benedetto | ecco le immagini

Si ferma per mettere benzina e scoppia l'incendio, tragedia al distributore di carburante: morta una donna Incendio colonnina distributorecarburante, morta. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - La tragedia al distributore di carburante di contrada San Benedetto: ecco le immagini

Si ferma per mettere benzina e scoppia l'incendio, tragedia al distributore di carburante: morta una donna - Tragedia, in mattinata, al distributore di carburante Lukoil di contrada San Benedetto, lungo la strada provinciale che collega Aragona Caldare con Favara. Il cadavere carbonizzato di una donna - Valeria Di Gloria, 41 anni, di Favara - è stato ritrovato accanto alla sua Fiat Punto completamente... 🔗Leggi su agrigentonotizie.it

