La Teoria del pesce rosso

L'animale più felice del mondo è il pescerosso, che ha pochissima memoria e quindi dimentica presto anche le cose che sono andate male. Questa singolare Teoria è farina del sacco di Ted Lasso, allenatore di calcio ‘per caso’, protagonista di una divertente serie tv sul football e sulla vita. Ted la espone a un suo giocatore che ha appena sbagliato un rigore: ‘Fai come il pescerosso, dimentica dell’errore e riparti’, è il senso. Inutile dire che il ragazzo non sbaglierà il successivo tiro dal dischetto. Il Bologna deve applicare al meglio la Teoria del pescerosso. La scoppola presa dal Milan in campionato è dura da digerire, soprattutto per come è maturata: la rimonta subita fa male, i rossoneri sono gasati e decisi a non fallire l’obiettivo, la Champions è indubbiamente più lontana. Ma. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Teoria del pesce rosso

Segui queste discussioni sui social

Il nostro universo potrebbe essere contenuto all’interno di un immenso buco nero? Secondo un recente studio e a seguito di alcune misurazioni effettuate con il James Webb Space Telescope, questa teoria affascinante potrebbe essere realeO… Leggi la discussione

Estadística y decisión, un modelo muy dimplificado de una inteligencia artificial.Charla impartida en la FES Acatlan el 5 de mayo de 2025#IA #teoría #UNAM #matemáticas #filosofíasi=Fr4YOqkyVmU4p4Lo Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuovo pesce alieno nei mari italiani, la triglia tropicale del Mar Rosso - (Adnkronos) – Ancora una volta i pescatori si dimostrano sentinelle del mare segnalando un nuovo pesce alieno: una triglia endemica del Mar Rosso e Golfo di Aden, Parupeneus forsskali. La sua presenza nel Mediterraneo venne confermata per la prima volta nel 2012 in Libano; la specie si è poi espansa nel Bacino del Levante fino […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Un nuovo pesce alieno nel Mediterraneo: la triglia del Mar Rosso sotto la lente dei ricercatori di Palermo - Ancora una volta i pescatori si dimostrano sentinelle del mare segnalando un nuovo pesce alieno: una triglia endemica del Mar Rosso e Golfo di Aden, Parupeneus forsskali. La sua presenza in Mediterraneo venne confermata la prima volta nel 2012 in Libano e la specie si è poi espansa nel Bacino del... 🔗Leggi su palermotoday.it

"Sano come un pesce": iniziano le riprese del nuovo film di Giovanni Cangialosi e Paola Salute - Al via nell'isola di Marettimo le riprese del nuovo film dal titolo "Sano come un Pesce", un film di Giovanni Cangialosi e Paola Salute, con la regia degli stessi autori insieme a Bruno Tedeschi. "Il film - si legge in una nota - è un brillante giallo comico ambientato in un suggestivo borgo... 🔗Leggi su palermotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La teoria del pesce rosso.; È morto Stephen Hawking, l'addio allo scienziato e la teoria del pesce rosso di Monza; Tonno rosso: un allevamento insostenibile e assurdo; I meccanismi dell’attenzione e la leggenda del pesce rosso. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La Teoria del pesce rosso - L'animale più felice del mondo è il pesce rosso, che ha pochissima memoria e quindi dimentica presto anche le cose che sono andate male. Questa singolare Teoria è farina del sacco di Ted Lasso, allena ... 🔗msn.com

Mancanza di concentrazione e leggenda del “pesce rosso”: ecco quanto influiscono social, digitalizzazione e “tempi di lettura” - Spesso le cause della mancanza di concentrazione sono dovute ai troppi stimoli a cui il nostro cervello viene continuamente sottoposto. 🔗newsicilia.it

I comportamenti del pesce rosso da non sottovalutare quando sta male - Essere longevo non lo tiene al riparo dai problemi di salute, quindi se notiamo dei comportamenti strani nel pesce rosso, è importante non sottovalutarli perché potrebbero nascondere delle patologie ... 🔗amoreaquattrozampe.it