La svolta pop di Damiano David | affornta le sue paure e si racconta

Roma, 11 mag. (askanews) – Il primo album solista di DamianoDavid, Funny little fears, tutto in inglese, segna la direzione che il frontman dei Maneskin ha voluto dare alla sua carriera. Un lavoro importante dalle sonorità pop e un po’ retrò con cui Damiano affronta le sue paure e si racconta in un diario emotivo fatto di diversi passaggio.“Il titolo è arrivato in dopo che ho finito di scrivere l’album ed è stato un po’ riconoscere quello che era la fonte sia dei testi ma anche di quello che io provavo prima di iniziare questo percorso. Io ho voluto fare questo album per mostrarmi in una maniera diversa e anche parlare di cose che fino a quel momento non avevo affrontato per paura del giudizio, per paura di espormi. Ho sempre sentito un forte senso di protezione che la musica mi dava e ho voluto un po’ distruggerlo perché sono cresciuto, sono maturato, sono un po’ più sicuro di me stesso e questo album è stato proprio un percorso per conoscermi. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Mister Movie | Damiano David, perché non tornerà con i Maneskin e la svolta solista con "Funny Little Fears" - Il carismatico frontman dei Maneskin, Damiano David, si appresta a inaugurare un nuovo capitolo artistico come solista. Dopo aver raggiunto la notorietà globale con la band, l'artista intraprende un percorso individuale, annunciato dalle pagine di GQ Italia, di cui è volto di copertina per l'edizione del 1° aprile 2025. Il suo atteso album di debutto, intitolato Funny Little Fears, vedrà la luce nel mese di maggio, segnando una significativa evoluzione musicale.

Il video virale di Damiano David che balla fuori casa in mutande e ciabatte - È diventato ormai virale il video in cui Damiano David si "esibisce" in un balletto in felpa, ciabatte e boxer fuori casa. Il cantante, nel video pubblicato su TikTok, si esibisce sulle note del suo nuovo singolo Voices, ed è inutile dire che la clip abbia raccolto moltissimi apprezzamenti, con oltre 92 mila like.

Damiano David e le domande hot che lo hanno messo in imbarazzo: cosa gli hanno chiesto - Il cantante dei Maneskin ospite di un programma spagnolo per promuovere il suo album: peccato che durante la serata si sia parlato di altro...

