La suggestione sul primo viaggio di Papa Leone | cosa accade il 20 maggio

L'idea che l'anniversario del Concilio di Nicea possa segnare il primoviaggio del successore di PapaLeone XIV è affascinante, ma dipende da vari fattori, tra cui la visione teologica della Chiesa di cui è portatore il nuovo pontefice. La data segnata sul calendario della Santa Sede per ora è quella del prossimo 24 maggio. Quello è il giorno che agli inizi dello scorso gennaio era stato scritto nell'agenda di Francesco, che sarebbe arrivato nell'antica città dell'Asia Minore, situata sulle rive del lago Ascanio, nel luogo dove oggi sorge ?znik, città della Turchia, insieme al patriarca Bartolomeo di Costantinopoli per ricordare il 1700esimo anniversario del Concilio. Esattamente il 20 maggio il mondo cristiano farà memoria del giorno di apertura - 1700 anni fa - del Concilio di Nicea, celebrato nel 325, il primo Concilio ecumenico della storia. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La suggestione sul primo viaggio di Papa Leone: cosa accade il 20 maggio

I funerali di papa Francesco, il cardinale decano durante l'omelia: "Significativo il primo viaggio a Lampedusa" - "È significativo che il primo viaggio di Papa Francesco sia stato quello a Lampedusa, isola simbolo del dramma dell'emigrazione con migliaia di persone annegate in mare". Lo ha detto il cardinale decano Giovanni Battista Re nell'omelia della messa esequiale per papa Francesco.

Il primo papa "agostiniano": che cosa vuol dire - Gli Agostiniani, di cui fa parte il nuovo papa Leone XIV, sono un ordine mendicante, ovvero che si richiama ai concetti di povertà evangelica, di predicazione ambulante, di esenzione dalla giurisdizione vescovile e di estrema fraternità.

