La ’Street art’ colora il borgo di Pietralunga

Pietralunga – Il borgo di Pietralunga, già bellissimo con il suo carico di arte e storia, diventa ancora più accattivante grazie alla street art. Sono stati i ragazzi del paese infatti a realizzare un murales pieno di colore e forme evocative, secondo un progetto voluto dall’amministrazione comunale che ha coinvolto 15 giovani dai 14 anni in su i quali hanno realizzato su un muro posto all’incrocio tra via della Libertà e via Bruno Buozzi una vera e propria opera d’arte, lunga quasi venti metri e alta oltre due.L’ opera è stata coordinata da Filippo Toscani, noto con lo psedudonimo "Rise the Cat", artista di strada e illustratore emiliano, da sempre impegnato con scuole, associazioni e centri giovanili nella progettazione di laboratori di arte murale. Un progetto che il sindaco Francesco Rizzuti, la vice Chiara Ruggeri l’assessore Federica Radicchi commentano così: "L’amministrazione comunale nell’ambito delle Politiche giovanili – un settore che molte volte viene sottovalutato e che invece tocca da vicino coloro che saranno i futuri cittadini – ha pensato di proporre ai ragazzi il progetto di realizzare un murales". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ’Street art’ colora il borgo di Pietralunga

Potrebbe interessarti su Zazoom: SWORD ART ONLINE Fractured Daydream terzo DLC - In SWORD ART ONLINE Fractured Daydream – World Beyond III: Moonlit Night Fragment, i giocatori avranno accesso a due nuovi personaggi giocabili, Sachi e Philia, oltre a un nuovo scenario aggiuntivo, nuovi costumi, armi e altro ancora.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Street art e memoria. A Fosciandora murale ricorda la Liberazione - Si aprirà sabato alle 15.30 nel comune di Fosciandora il secondo appuntamento legato alle celebrazioni per l’80esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo, realizzato con il contributo del consiglio regionale della Toscana. Dopo il convegno storico dal titolo "1943-45. Appunti di guerra e resistenza in Valle del Serchio" dello scorso 29 marzo a Migliano, l’evento di sabato prenderà il via con la deposizione di una corona di fiori alla lapide dei caduti davanti al palazzo comunale. 🔗Leggi su lanazione.it

La ministra Bernini riorganizza la formazione artistica: entrano la street art e la Teatroterapia - Svolta per il mondo dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam). Con la firma del decreto ministeriale da parte della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il sistema Afam subisce una ristrutturazione senza precedenti. L’obiettivo è quello di ottimizzare e... 🔗Leggi su bolognatoday.it

Realizzata dal maestro Pablo Pinxit ed esposta a NoLo, l'opera di street art racconta anche il progetto della Ong per favorire l’inclusione socioeconomica delle donne migranti venezuelane in Colombia - Milano, 7 apr. (askanews) – «L’arte è sempre uno strumento per lanciare dei messaggi. Questa opera rappresenta proprio un grido di dolore, di allarme delle donne, ma anche di resilienza e di coraggio. La casa, che nella settimana del Design Week di Milano non sempre rappresenta un posto sicuro. In questo caso le donne in Colombia, come in Venezuela, ma anche in Italia, vivono spesso condizioni di minaccia e abusi. 🔗Leggi su iodonna.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Il ponte degli innamorati di Parigi si colora con la street art Video Il ponte degli innamorati di Parigi si colora con la street art

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vallà (Treviso): il Wonderwallà Fest colora il borgo con la street art; Riparbella rinasce come la Collina delle Fiabe: la street art colora gli edifici storici; Dai carbonai ai briganti, la storia di Montiano rivive sui muri: la street art per riqualificare il borgo; Cercasi nuove facciate per colorare il borgo. 🔗Se ne parla anche su altri siti