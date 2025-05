la storia di papa gregorio x l unico pontefice piacentino

Partiamo subito con due dati ufficiali: Papa Gregorio X è stato l’unico pontefice piacentino ed è stato il 184° eletto al soglio dei 267 della storia della Chiesa universale. Ma in duemila anni di storia cristiana, appunto ad oggi ci sono stati “solo” 267 papi e quindi per Piacenza averne avuto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Dalle colline del Piemonte al soglio pontificio: le radici italiane di Papa Francesco. La storia della famiglia Bergoglio a Portacomaro - Quando nel 2013 Jorge Mario Bergoglio fu eletto Papa, il mondo lo salutò come il primo pontefice argentino . Ma in quella fumata bianca si intrecciavano due storie: quella dell’ America latina e quella dell’ Italia del Novecento , fatta di valigie di cartone, partenze senza ritorno e fede custodita come eredità spirituale. Una famiglia piemontese nel cuore di Buenos Aires Le origini italiane... 🔗Leggi su feedpress.me