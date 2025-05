La sindaca diventa socia onoraria del Club Nautico | Orgogliosa di voi

Alla presenza di tante persone il presidente del ClubNautico di Riccione, Roberto Leardini, ieri ha consegnato la tessera di sociaonoraria alla sindaca Daniela Angelini, grande amante della nautica. Un omaggio che, come rimarca il segretario, Franca Mulazzani, va oltre il gesto: "Il ClubNautico – sottolinea – non é più esclusivo, ma inclusivo. È parte integrante della città, e chi la rappresenta meglio di tutti se non la prima cittadina?". "Fare il sindaco – dice Angelini – non è facile. Ci sono giorni in cui mi chiedo: chi me lo fa fare. La risposta è: l’amore per la mia città. Oggi (ieri per chi legge, ndr) è uno di quei giorni che mi rendono Orgogliosa della mia comunità". Tessera di socio onorario anche al presidente di Riviera Banca Fausto Caldari. Il ClubNautico intanto lancia le prossime iniziative, dalla scuola di vela fino agli incontri marinari. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sindaca diventa socia onoraria del Club Nautico: "Orgogliosa di voi"

