La settimana musicale | rock Jazz e dintorni Fatoumata Diawara e Federico Sirianni

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA settimana Mercoledì. All'Oratorio di Santa Pelagia arriva Boosta (il tastierista dei Subsonica), in un doppio concerto alle 18.30 e alle 21. All'Osteria Rabezzana suona il Trio Drumless. Al Jazz Club: The Chicago Blues Jam!. Al Blah Blah si esibiscono gli MFC Chicken. Giovedì. Al Circolo della Musica di Rivoli, la cantante Petra . La settimanamusicale: rockJazz e dintorni. FatoumataDiawara e FedericoSirianni

Take Vibe - Golden Brown #JazzDeVille #Jazz #NowPlaying #TakeVibe

Nadav Schneerson - Stampede #JazzFM #Jazz #NowPlaying #NadavSchneerson

Doppio appuntamento musicale tra musica jazz e una band tutta al femminile - Doppio appuntamento musicale anche questo fine settimana al Mama's Club di Ravenna. Venerdì 7 marzo alle 21.30 salirà sul palco il Not to mention trio che porterà musica jazz, fusion e funk. Marco Pierfederici al pianoforte e alle tastiere, Vito bassi al basso elettrico, Mattia Zoli alla batteria... 🔗Leggi su ravennatoday.it

Doppio appuntamento musicale, tra uno spettacolo d'improvvisazione e suoni rock 'n' roll - Doppio appuntamento musicale nel fine settimana al Mama's Club di Ravenna. Venerdì 4 aprile alle 21.30 salgono sul palco i "Gnelly jam", improvvisazione in duo formato da Lourdes Gonzalez, polistrumentista cubana, e Abdou Mbaye, polistrumentista senegalese. Due fra gli artisti e docenti della... 🔗Leggi su ravennatoday.it

Al Noi Lounge Music Club il rock and roll incontra il jazz con John De Leo e i Jazzabilly Lovers - La rassegna "Di vino in jazz" del Noi Lounge Music Club di Cesenatico prosegue con una nuova serata dedicata alla musica dal vivo. Venerdì 18 aprile salgono sul palco John De Leo e i Jazzabilly lovers, un quartetto che al repertorio del jazz unisce quello del rock and roll con un approccio... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Disney Music Festival: abbiamo provato la nuovissima stagione musicale che sta incantando Disneyland Paris; Pavullo: una settimana all'insegna della musica con il Pavullo Music Week; Milano Music Week 2024, una settimana di musica a 360 gradi; Musica dal vivo, i concerti in programma questa settimana.

Gli appuntamenti musicali del fine settitmana: Jazz, Tolo e Mina, tutte le note del weekend da Valdobbiadene a Zero Branco - VALDOBBIADENE - Stasera alle 21, per ValdobbiadeneJazz in Piazza Marconi si esibirà LeBron Johnson, giovane talento della Black Music in Italia. Dalle 22.30 ci si sposta alle Cantine ... 🔗msn.com

UnTubo, dal jazz al rock - Tra jazz, rock e funk un’altra settimana di musica dal vivo a UnTubo, in via del Luparello. Si parte domani alle 21.45 (orario fisso per tutte le serate) con gli studenti del Siena Jazz. 🔗msn.com

Da Osteria Rabezzana, al via la rassegna di musica jazz Rab Mataz - Rab Mataz è la rassegna che fino al 23 luglio, una volta alla settimana, porta in Osteria le voci del jazz o della lirica e i brani del cantautorato italiano per esibizioni uniche e rare che uniscono ... 🔗torinoggi.it

