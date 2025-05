La Sea Watch 5 arrivata al porto di Marina di Carrara | donne e bambini tra i 190 migranti a bordo

Carrara, 11 maggio 2025 – È arrivata al porto di Martina di Carrara alle 18, in anticipo di tre ore rispetto all’orario previsto, la nave Sea-Watch 5 con a bordo 190 migranti, tra cui donne e bambini, soccorsi in due operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. In un primo momento il governo aveva assegnato alla nave il porto di Civitavecchia, cambiato poi venerdì con quello di Marina di Carrara.Per lo scalo apuano è complessivamente il 17esimo sbarco dal 2023 a oggi, il terzo del 2025: l'ultimo appena 10 giorni fa, il 30 aprile, quando sono sbarcati 126 migranti soccorsi dalla Ocean Viking. Per la Sea Watch 5 è invece la seconda volta nel porto di Marina di Carrara dopo che vi era già approdata il 28 dicembre del 2023 con 119 migranti a bordo.Sabato scorso, 3 maggio, invece la Sea Watch, aveva sbarcato in Toscana, a Livorno, 109 migranti a bordo tra cui 36 minori non accompagnati, quest'ultimi destinati a strutture anche fuori regione mentre i 73 adulti distribuiti nelle dieci province toscane. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Sea Watch 5 arrivata al porto di Marina di Carrara: donne e bambini tra i 190 migranti a bordo

Migranti: Sea Watch, nave Aurora partita verso la piattaforma Miskar - Salpata da Lampedusa: “Hanno bisogno di aiuto e nessuno li sta soccorrendo”. Pd all’europarlamento: “Perché nessuno li ha soccorsi? E’ una violazione del regolamento europeo che garantisce il soccorso in mare?” 🔗Leggi su repubblica.it

Migranti, arriva la Sea Watch 5 con 190 persone. A bordo donne e bimbi - Carrara, 10 maggio 2025 – In arrivo una nuova nave di migranti con 190 persone a bordo. Si tratta della nave ong Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca, attesa all’inizio della prossima settimana. Le 190 persone a bordo erano state soccorse giovedì, con cinquantasei di loro trovate su un barchino precario in vetroresina raggiunto dalla Sea-Watch 5 poco prima dell’alba. A quella prima operazione di salvataggio, era seguito poco dopo un secondo avvistamento, riguardante questa volta un’imbarcazione in legno a doppio ponte, con a bordo altre 134 persone, soccorse e fatte salire a bordo della ... 🔗Leggi su lanazione.it

Soccorsi dalla Sea Watch i 32 migranti da quattro giorni su una piattaforma petrolifera - Dopo quattro giorni trascorsi sulla piattaforma petrolifera Miskar, di proprietà della multinazionale British Gas, 32 naufraghi sono stati soccorsi dalla nave Aurora dell’Ong Sea Watch. I migranti, provenienti dalla Libia, si erano rifugiati sulla struttura al largo delle coste tunisine dopo i problemi al natante dove si trovavano. View this post on Instagram A post shared by Sea-Watch (@seawatchitaly)La portavoce di Sea Watch Giorgia Linardi: «Nel Mediterraneo l’omissione di soccorso è ormai una prassi impunita»Secondo quanto dichiarato dalla ... 🔗Leggi su lettera43.it

