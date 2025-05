La scuola infermieri a rischio | trasferte a Pisa per tutti gli studenti

La scuola infermieri a rischio depotenziamento? Secondo il consigliere comunale dei 5 Stelle gli studenti che frequentano la scuola di Massa Carrara potrebbero essere costretti a fare lezione a Pisa . Un pericolo messo in luce anche dalla Uil di Lucca nei giorni scorsi. Secondo Matteo Martinelli (nella foto) il rischio sarebbe alle porte."Il depotenziamento delle sedi decentrate del corso universitario di scienze infermieri stiche, meglio conosciute come ‘’ scuola infermieri ’’, rappresenta solo l’ultimo di una serie di promesse ultradecennali mai mantenute – scrive Martinelli –. Il polo didattico di Massa, unico della provincia, era stato destinato a Carrara come da un piano attuativo datato 2013, in una prima collocazione in centro città e in seguito presso il distretto di Avenza. Questa volta, a fare le spese delle scelte dei manager dell’azienda saranno studentesse e studenti costretti a recarsi a Pisa per seguire le lezioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un allarme legionella ha destato preoccupazione a Cormano, comune del Milanese, dove alcuni livelli del batterio sono stati rilevati nell'acqua di due rubinetti della cucina della scuola dell'Istituto Comprensivo di via Beccaria, nel quartiere di Brusuglio. Nonostante la scoperta, il sindaco Luigi Magistro ha assicurato che la situazione non comporta alcun rischio per studenti e […]