La ricchezza in mano a pochi | Introiti per tre miliardi Ma stipendi da 600 euro

di Rossella ConteA Firenze il turismo muove una ricchezza enorme: oltre 3 miliardi di euro di consumi solo nel 2024. È quanto emerge da uno studio di Sociometrica, secondo cui l’intero sistema turistico nazionale — trainato da 500 comuni a vocazione turistica, tra cui il capoluogo toscano — vale complessivamente 57 miliardi. Numeri che raccontano un settore in salute, ma che nascondono un problema sempre più evidente: la mancata redistribuzione della ricchezza. "È tantissimo. Ma questa ricchezza che fine fa? Quanta ne va al lavoro e quanta ne va invece alla rendita o al capitale?", si chiede Maurizio Magi, segretario generale della Filcams Cgil Firenze.A preoccupare il sindacato è infatti il crescente squilibrio tra chi lavora nel settore e chi invece intercetta le rendite. Dentro la galassia del turismo fiorentino ci sono alberghi, Airbnb, ristoranti, bar e servizi di ogni genere, ma la parte debole resta sempre il lavoro. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ricchezza in mano a pochi: "Introiti per tre miliardi. Ma stipendi da 600 euro"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Trump a Roma per i funerali di Papa Francesco: possibile stretta di mano con Zelensky, attesi contatti con leader mondiali - Donald Trump atterrerà stasera intorno alle 23 all’aeroporto di Fiumicino per partecipare domani mattina, sabato 26 aprile alle ore 10, ai funerali di Papa Francesco.

Ne parlano su altre fonti

Ucraina, Baunov: “Palla in mano a Trump, pochi strumenti per fare pressione su Putin” - (Adnkronos) – Più che nelle mani di Vladimir Putin, la palla è nelle mani di Donald Trump, che ha molti meno strumenti per fare pressione sul presidente russo rispetto a quelli che aveva per spingere Volodymyr Zelensky a fare un accordo. All'indomani dei colloqui di Gedda, conclusi con il sì di Kiev a una tregua […]L'articolo Ucraina, Baunov: “Palla in mano a Trump, pochi strumenti per fare pressione su Putin” proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Ucraina, Baunov afferma che la palla è in mano a Trump e che ci sono pochi strumenti per esercitare pressione su Putin - La situazione attuale sembra più nelle mani di Donald Trump che di Vladimir Putin. Infatti, Trump dispone di meno strumenti per esercitare pressione sul presidente russo rispetto a quelli che aveva per convincere Volodymyr Zelensky a raggiungere un accordo. Dopo i recenti colloqui di Gedda, che hanno portato all’accettazione da parte di Kiev di una […] L'articolo Ucraina, Baunov afferma che la palla è in mano a Trump e che ci sono pochi strumenti per esercitare pressione su Putin è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Ucraina, Baunov: “Palla in mano a Trump, pochi strumenti per fare pressione su Putin” - (Adnkronos) – Più che nelle mani di Vladimir Putin, la palla è nelle mani di Donald Trump, che ha molti meno strumenti per fare pressione sul presidente russo rispetto a quelli che aveva per spingere Volodymyr Zelensky a fare un accordo. All'indomani dei colloqui di Gedda, conclusi con il sì di Kiev a una tregua […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Giubileo, Santa Sede e Deloitte insieme per \ Video Giubileo, Santa Sede e Deloitte insieme per \

Altre fonti ne stanno dando notizia

Massimiliano Magagni (Creative Hub Academy Bologna): «Come si scrive una hit? Con la sincerità, nella musica di oggi 15 secondi sono un'eternità e i talent sono sempre esistiti»; 883, Max Pezzali senza Cecchetto? Ci pensa mamma: ecco il patrimonio tra società e Harley. E a differenza della serie 'Hanno ucciso l'uomo ragno su Sky...; Il calcio capitalista è in mano a pochi, ricchi e potenti; Mike Tyson aveva oltre mezzo miliardo, oggi ha perso quasi tutto: quanto gli resta sul conto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online