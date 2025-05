La Reggina supera l' ostacolo Vibonese nella semifinale dei playoff

La Reggina ha rispettato i pronostici della vigilia nella semifinale dei playoff di serie D, battendo per 2 a 0 la Vibonese allo stadio "Granillo". Inizio gara nervoso per via di uno scontro tra Laaribi e Germinio. Amaranto in vantaggio al 9’ grazie al rigore (fallo in area di Squillace su. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - La Reggina supera l'ostacolo Vibonese nella semifinale dei playoff

