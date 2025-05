La reazione di Simone Inzaghi alla frase di Antonio Conte | “Poi qualcuno dice che parlo troppo”

Inzaghi: «Inter con 14 giocatori di movimento! Grande reazione» - L’Inter di Inzaghi non riesce a vincere contro il Milan per il quarto derby su cinque in stagione, in attesa dell’ultimo fra tre settimane. L’allenatore ha parlato a Inter TV di quanto visto nella semifinale d’andata.IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi sul pareggio per 1-1 nel derby Milan-Inter: «Siamo stati sempre dentro la partita. Volevamo un risultato positivo e l’abbiamo meritato, contro una squadra con qualità individuali e strappi. 🔗 Leggi su inter-news.it

Panchina d’oro 2024: vince Simone Inzaghi davanti a Gasperini e Italiano - Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha vinto la Panchina d’oro 2024, giunta alla 33esima edizione, ottenendo 26 voti contro i 14 di Giampiero Gasperini e i 4 di Vincenzo Italiano. Panchina d’argento per la Serie B a Fabio Pecchia per la promozione in A nella scorsa stagione con il Parma, mentre per la Serie C è stato premiato Guido Pagliuca per la promozione con la Juve Stabia.SIMONE INZAGHI VINCE LA PANCHINA D’ORO 2024: LE DICHIARAZIONI DEL TECNICO DELL’INTERL’allenatore dei nerazzurri ha parlato dopo aver conquistato il celebre riconoscimento per la scorsa stagione, culminata ... 🔗Leggi su sport.periodicodaily.com