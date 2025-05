La prova contro il tempo 28 chilometri di emozioni

Cresce di giorno in giorno l’attesa per il Giro d’Italia che tornerà a Pisa dopo 45 anni con una tappa particolarmente attesa che coinvolge due splendide città, quella di Lucca con il pensiero che corre alle "Mura Urbane" e dove il Giro arrivò anche lo scorso anno, e quella di Pisa con la Piazza dei Miracoli e la Torre Pendente che ospiteranno l’arrivo di tappa. Sarà lunga 28 km e 600 metri, con un dislivello di 150 metri e la partenza del primo concorrente alle 13,25. La pedana del via in Piazza Napoleone per raggiungere transitando dalla galleria di San Giuliano Terme e Asciano Pisano, i lungarni di Pisa e da qui il traguardo nella splendida cornice di Piazza dei Miracoli. Un altro arrivo dopo quello di Siena di straordinaria bellezza e richiamo, sicuramente una grande occasione di promozione per entrambe le città. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La prova contro il tempo 28 chilometri di emozioni

