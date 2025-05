La Promessa | trauma di Santos crisi delle marmellate e sfida a Don Gregorio

In breve da Zazoom:

Il 12 maggio 2025, Rete4 trasmetterà un episodio avvincente della soap La Promessa, ricco di colpi di scena e tensioni tra i protagonisti. Le relazioni familiari e il personale saranno messe a dura prova, mentre la salute del giovane Santos potrebbe cambiare il corso degli eventi. Preparati a scoprire come gli intrighi si intensificheranno, rivelando segreti inaspettati e sfide emozionanti.

Nell’ambito delle anticipazioni televisive, l’episodio in programma per il 12 maggio 2025, trasmesso su Rete4, promette sviluppi sorprendenti e situazioni complesse nella soap La Promessa. Le trame rivelano tensioni crescenti tra i protagonisti, con elementi che metteranno alla prova relazioni e fedeltà all’interno della famiglia e del personale. Una salute in bilico Il giovane Santos . L'articolo La Promessa: trauma di Santos, crisidellemarmellate e sfida a Don Gregorio è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it