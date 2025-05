La Promessa Anticipazioni Spagnole | Chi Ha Ucciso Il Dottor Gamarra?

Alla Promessa, la morte del DottorGamarra scatena una serie di intrighi, tradimenti e nuove alleanze. Curro cerca la verità, ma i pericoli sono ovunque. Scopri tutti i dettagli!Mistero e paura a La Promessa: la morte di Gamarra scuote tuttiUna notizia sconvolgente scuote le mura di La Promessa: il DottorGamarra è stato trovato morto. Un fulmine a ciel sereno che fa serpeggiare il terrore tra i residenti, mentre Curro, astuto e determinato, capisce subito che questa tragedia potrebbe rivelarsi l’occasione perfetta per scoprire chi ha davvero Ucciso sua sorella.Mentre osserva con attenzione le reazioni di chi lo circonda, Curro individua subito un potenziale nemico: il capitano, che non esita a usare la forza per intimidirlo. La situazione si fa tesa, rischiando di esplodere, finché Pía non si mette in mezzo, salvando Curro da un confronto che avrebbe potuto costargli carissimo. 🔗Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Chi Ha Ucciso Il Dottor Gamarra?

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Vera distrutta, sua madre le ha fatto una rivelazione agghiacciante... - Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Vera scopre per quale motivo sua madre è a palazzo... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4. 🔗Leggi su comingsoon.it

La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Chi Ha Ucciso Jana, Leocadia O Lorenzo? - A La Promessa il caso dell’attentato a Jana getta tutti nel caos: Cruz viene arrestata, ma è davvero colpevole? Intrighi, alleanze segrete e verità nascoste cambieranno tutto.Nuove verità e sospetti a La Promessa: il caso Jana sconvolge gli equilibriIl misterioso attentato ai danni di Jana ha aperto una vera e propria voragine di ipotesi e tensioni all’interno del palazzo de La Promessa. Con l’arresto di Cruz, ogni certezza viene messa in discussione: è davvero lei la mente dietro l’attacco o qualcuno sta cercando di incastrarla?Mentre la marchesa si dichiara innocente, i dubbi si ... 🔗Leggi su uominiedonnenews.it

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana scopre tutta la verità su Cruz, è lei che ha ucciso Dolores! - Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Jana confiderà a Leocardia di essere la figlia di Dolores e la donna le confermerà che sua madre è stata uccisa da Cruz. Per la ragazza sarà la svolta determinante per continuare la sua missione. Scopriamo cosa succederà negli episodi della Soap, presto su Rete4. 🔗Leggi su comingsoon.it

La Promessa, le anticipazioni delle puntate dall'11 al 17 maggio - Anticipazioni La Promessa su Rete 4 settimana da domenica 11 a sabato 17 maggio 2025: ecco le trame di tutte le puntate della soap di questa settimana. 🔗gazzetta.it

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Alonso ripudia Curro per non perdere il marchesato... ma forse c'è dell'altro! - Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Don Alonso si troverà costretto a ripudiare Curro e a sottrargli tutti i suoi titoli nobiliari. Tutto questo per salvare il marchesato... ma fo ... 🔗msn.com

La Promessa, anticipazioni spagnole: Catalina e Adriano organizzano le nozze in segreto - Dopo essere diventati genitori di due gemelli, Catalina e Adriano decidono di sposarsi, ma la cerimonia sarà segreta e celebrata da Padre Samuel ... 🔗it.blastingnews.com

