Tra le prime missioni di padre Robert Prevost, oggiPapaLeone XIV, c'è Cesano scalo. Nell'allora nascente periferiaromana c'era una chiesetta prefabbricata, dove aiutava don Giovanni Di Michele nelle celebrazioni. 🔗Leggi su Fanpage.it

La prima messa di Prevost: Papa Leone XIV celebra la prima messa nella Cappella Sistina con i Cardinali. "Ancora oggi la fede in molti contesti è considerata una cosa assurda" LA DIRETTA - Al via la prima messa di Papa Prevost nella Cappella Sistina. Con Leone XIV concelebrano tutti i cardinali, elettori e non elettori. Sono in inglese e spagnolo, la prima e la seconda lettura della messa 'pro ecclesia', la prima per Papa Leone XIV. Sono le due lingue maggiormente usate nelle messe internazionali in Vaticano ma sono anche le due principali lingue parlate dal Pontefice poliglotta, nato. 🔗Leggi su feedpress.me

La prima missione di Prevost oggi Papa Leone XIV in una chiesa prefabbricata nella periferia romana - Tra le prime missioni di padre Robert Prevost, oggi Papa Leone XIV, c’è Cesano scalo. Nell’allora nascente periferia romana c’era una chiesetta prefabbricata, dove aiutava don Giovanni Di Michele ... 🔗fanpage.it

Prima Messa Papa Leone XIV, diretta video tv/ Prevost in Cappella Sistina: “noi testimoniamo il Dio vivente” - Diretta Prima Messa Papa Leone XIV oggi in tv e video streaming, fine conclave: Prevost in Cappella Sistina con i cardinali che lo hanno eletto ... 🔗ilsussidiario.net

Eletto il nuovo Papa: è lo statunitense Robert Francis Prevost. Sarà Leone XIV. La prima preghiera: “Per la pace del mondo” - I 133 cardinali elettori hanno eletto il successore di Francesco. Raggiunto il quorum di 89 voti. L’elezione è arrivata in anticipo sulle previsioni ... 🔗ilsecoloxix.it