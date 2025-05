La prima domenica da Papa di Leone XIV | Piazza San Pietro è in festa tra cori bande e palloncini

Canti, cori per il Papa, canzoni improvvisate alla chitarra, palloncini a forma di cuore e tante bandiere. Piazza San Pietro oggi è in festa, mentre continuano ad arrivare i fedeli da ogni parte del mondo al suono di tamburi e trombe, con l’ingresso delle bande musicali nel giorno del Giubileo a loro dedicato. Tra la folla c'è anche un piccolo pupazzo di pezza con le sembianze del Papa. «Lo abbiamo. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La prima domenica da Papa di Leone XIV: Piazza San Pietro è in festa, tra cori, bande e palloncini

Prevost, la prima domenica da Papa. Il Regina Coeli di Leone XIV in diretta tv - Città del Vaticano, 11 maggio 2025 – La prima domenica da Papa per Robert Francis Prevost è cominciata con una santa messa nelle Grotte Vaticane. Leone XIV ha concelebrato l’eucarestia dall’altare vicino alla tomba di Pietro insieme al priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, padre Alejandro Moral Anton. Al termine della funzione il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei predecessori davanti alla nicchia dei Pallii. 🔗Leggi su quotidiano.net

Papa Leone XIV, prima omelia: “Chi crede deriso, a fede si preferisce denaro e successo” – Video - (Adnkronos) – "Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda, per persone deboli e poco intelligenti; contesti in cui ad essa si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere". Queste le parole di Papa Prevost, Leone XIV, nella sua […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Leone XIV: prima messa nella cappella Sistina. Cardinale Zuppi: “Io Papa? Prima lo scudetto al Bologna” - Prima messa di Papa Prevost nella Cappella Sistina. Con Leone XIV concelebrano tutti i cardinali, elettori e non elettori. Sono in inglese e spagnolo, la prima e la seconda lettura della messa 'pro ecclesia', la prima, appunto, per Papa Leone XIVL'articolo Leone XIV: prima messa nella cappella Sistina. Cardinale Zuppi: “Io Papa? Prima lo scudetto al Bologna” proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com

Papa Leone XIV, attesa per il Regina Coeli. Celebrata messa sulla tomba di Pietro - Si riempie piazza San Pietro, con i fedeli in attesa del Regina Coeli che Papa Leone XIV reciterà alle 12 affacciandosi dalla Loggia centrale della Basilica. La preghiera, dedicata alla Vergine Maria, ... 🔗msn.com

Papa Leone XIV, alle 12 il Regina Coeli da San Pietro - Papa Leone XIV si è recato ieri pomeriggio a sorpresa a Santa Maria Maggiore per pregare sulla tomba di Francesco, lasciando una rosa bianca sulla lapide. Poco prima la visita al ... 🔗ilmattino.it

