La preoccupazione di Biancalani | Esperienza che volge al termine Integrazione contro l’illegalità

"Ormai, questa Esperienza è sul punto di volgere al termine". Don Biancalani ieri pomeriggio a Vicofaro in un incontro con varie realtà della sua rete solidale, la maggior parte provenienti da fuori Pistoia, ha condiviso la preoccupazione per un orizzonte che si starebbe facendo sempre più buio per la sua missione di accoglienza dei migranti. Le imminenti elezioni regionali, secondo il parroco, costituirebbero infatti il terreno su cuicentro destra e centrosinistra sarebbero pronte a sacrificare l’Esperienza di Vicofaro per cercare di agganciare il consenso dell’elettorato."Abbiamo già avuto un decreto di sgombero, ormai c’è l’attenzionamento nazionale su Vicofaro" ha detto Biancalani, che ha puntato il dito sulla miopia delle istituzioni e della politica "che si preoccupano dell’ordine pubblico con un controllo anche repressivo, senza capire che occorrono invece progetti e risorse perché solo con l’Integrazione si combatte l’illegalità. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La preoccupazione di Biancalani: "Esperienza che volge al termine. Integrazione contro l’illegalità"

