la paga del sabato un grande fenoglio

"Marco ti ringrazio, è uno dei romanzi più belli che abbia mai detto in vita la mia". A dirmelo è un amico americano che vive da quarant’anni a Parigi, un grande appassionato di letteratura, che ha appena finito di leggere in traduzione francese un libro che gli ho consigliato: La paga del sabato di Beppe Fenoglio (scritto alla fine degli anni Quaranta ma uscito postumo nel 1969), un breve e intenso romanzo che racconta la storia di un giovane ex partigiano che fatica a ritrovare il filo della propria vita, incapace di adattarsi a giornate senza forti emozioni, e sia per quello sia per denaro, si imbarca in attività illecite e fruttuose, che abbandonerà soltanto quando si innamorerà di Vanda. ma qui mi fermo.Un piccolo grande romanzo, che smentisce le parole di Vittorini apparse sul risvolto del romanzo La malora, che lo relegava a scrittore provinciale incapace di diventare universale (cosa davvero inusuale, visto che Vittorini era il suo direttore editoriale). 🔗Leggi su Quotidiano.net

