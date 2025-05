La nuova folle moda | lanci dal viadotto dell’autostrada con il paracadute Due denunciati – Video

Una nuova “follemoda“: lanciarsi con il paracadute dal viadottodell’autostrada. È quanto accaduto, ad esempio, a Vittorio Veneto, lungo l’autostrada A27 Venezia-Belluno. Come documentato in un Video, pubblicato dalla pagina Facebook Info SS51 di Alemagna e strade delle Dolomiti la “moda” è semplice: con l’auto ferma a bordo strada due persone si lanciano dal viadotto, la prima con un paracadute bianco e blu, la seconda con uno verde e nero. I due paracadutisti alla fine della clip finiscono tra la vegetazione boschiva che si trova sotto al viadotto, lo stesso che ogni giorno viene percorso da migliaia di auto.Come riporta il Corriere della Sera a girare il Video, allertando le forze dell’ordine, è stato un residente della zona secondo cui non sarebbe la prima volta che si verificano situazioni simili. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La nuova “folle moda”: lanci dal viadotto dell’autostrada con il paracadute. Due denunciati – Video

Segui queste discussioni sui social

Per due volte dato per estinto, il parrocchetto di Malherbe costruisce ancora il suo nido #animali #uccelli #pappagalli #parrocchetti #nuova zelanda #conservazione #riproduzione #ecologia #iniziative #enti #problemi #natura #ecologia #ambi… Leggi la discussione

#UFFICIALE - Ecco la #nuova #squadra di #Newey, l’annuncio it&utm_medium=mastodon Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tutti pazzi per il toast di Sarah Toscano: la nuova (folle) moda di TikTok - Dietro le strategie marketing degli artisti c'è sempre un grande lavoro strategico e di pianificazione. Ci sono agenzie, pr e stylist e molte altre figure che fanno gioco di squadra (dietro lauti compensi, va detto) per aumentare la popolarità di questo o di quel personaggio. Ma se c'è qualcosa... 🔗Leggi su europa.today.it

Stiletto Lift: la nuova moda è fare il botulino ai piedi per non sentire dolore sui tacchi alti - Botox al viso per contrastare le rughe? No grazie. Adesso la moda è l'iniezione ai piedi, per non sentire dolore sui tacchi alti.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Tradire e rivelarlo: la nuova moda tra coppie annoiate dalla routine - L’amore, per alcune coppie in crisi, sembra trasformarsi in un gioco rischioso, con coniugi infedeli che decidono di rivelarsi i rispettivi tradimenti, cercando di ravvivare una passione ormai fioca. L’attrazione verso il tradimento appare spesso alimentata dall’adrenalina del segreto: la necessità di celarsi, le scuse improvvisate, le bugie e l’incertezza di vivere continuamente con un […] L'articolo Tradire e rivelarlo: la nuova moda tra coppie annoiate dalla routine è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lanci col paracadute dal viadotto dell'autostrada, due denunciati: «Non è la prima volta che succede»; La moda delle sneaker è arrivata nel running. Perché le scarpe da corsa vanno a ruba?; Cos’è lo Zebra Striping, il nuovo trend per bere alcolici che spopola tra la Gen Z: “Così non…; Abbronzatura finta, la nuova (folle) moda è la scottatura solare: i video virali su TikTok. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Leclerc e Ferrari insieme anche fuori dalla pista: lanceranno una nuova linea di moda - In occasione del Gran Premio di Monaco verrà presentata una nuova edizione limitata creata dal pilota in collaborazione con Rocco Iannone, direttore creativo di Ferrari Style ... 🔗gazzetta.it