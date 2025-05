La misteriosa profezia della Papessa Giovanna | aveva previsto l’elezione di Leone XIV

Chi è la PapessaGiovanna? Una donna che ha previstol’elezione di Leone XIV. l’elezione di Robert Francis Prevost come nuovo Papa è stata una sorpresa globale. Nessuno avevaprevisto la sua nomina, nemmeno gli esperti vaticanisti o le simulazioni di intelligenza artificiale. Tuttavia, una figura misteriosa conosciuta come PapessaGiovannaaveva già anticipato non solo la sua elezione, ma anche numerosi dettagli straordinari. Questo è il cuore del fenomeno noto come Fantapapa, un gioco che unisce elementi di calcio e musica con l’elezione papale.L’Incredibile Intuizione di PapessaGiovanna su Papa Leone XIVSotto il nome di PapessaGiovanna si cela un’appassionata del gioco Fantapapa, che ha predetto con precisione sorprendente l’elezione di Prevost. Creato da Pietro Pace e Mauro Vanetti, il gioco permette ai partecipanti di “selezionare” i candidati al papato, simile a FantaSanremo, ma con un tocco di spiritualità. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

