La maggior parte degli utenti di incontri online percepisce il ghosting come una pratica fin troppo comune

Quanto è cambiato nel tempo il nostro modo di affrontare le conoscenze on line a scopo sentimentale? Il tema è oggetto di studi scientifici per capire se questi approcci virtuali, che non sempre si trasformano in incontri reali, possano produrre traumi eccessivamente scoraggianti. ghosting: i segnali da cogliere per soffrire meno la sparizione del partner X Leggi anche › Dipendenza Affettiva e ghosting: capirne il legame per poterne uscire indenni Così alcuni studiosi hanno esaminato scientificamente il fenomeno del ghosting, definendolo come «l’interruzione della comunicazione con la persona con cui si sta parlando senza una spiegazione esplicita». 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La maggior parte degli utenti di incontri online percepisce il ghosting come una pratica fin troppo comune...

