La lotta all’illegalità Laboratorio fantasma Clandestini e sacchi neri | L’impegno è costante

La polizia municipale ha messo a segno un nuovo colpo contro l’illegalità diffusa nel distretto tessile. L’operazione ha portato alla luce l’ennesimo Laboratorio clandestino. In via Zipoli, 70, dietro le porte anonime di un capannone apparentemente dismesso, si nascondeva una fabbrica fantasma in cui dieci operai - tutti di nazionalità cinese, di cui quattro irregolari sul territorio italiano - lavoravano fino a dieci ore al giorno in condizioni definite dagli inquirenti "disumane".A far scattare l’intervento è stato il fermo di un furgone carico di rifiuti tessili circa 2,5 tonnellate, pronto per essere abbandonato illecitamente sul territorio. Il mezzo era partito proprio da quel magazzino di via Zipoli. I due trasportatori, anch’essi cinesi, erano sprovvisti delle autorizzazioni previste per lo smaltimento dei rifiuti industriali e sono stati denunciati. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La lotta all’illegalità. Laboratorio fantasma. Clandestini e sacchi neri: "L’impegno è costante"

