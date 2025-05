La Libera Università Promozione culturale con passione e impegno

Si scrive LiberaUniversità di Promozioneculturale e si legge impegno, energia, competenza e servizio. Da quarantuno anni gli incontri-lezione-conversazione che organizza l’associazione registrano il tutto esaurito, dai 50 agli oltre 100 partecipanti ad ogni incontro settimanale che si svolge di giovedì. Dai locali parrocchiali di santa Maria della Pietà, a Tv Prato durante il periodo Covid, al cinema teatro Borsi, le conferenze, da due anni, sono approdate a Palazzo Pretorio. Professionisti ed esperti approfondiscono argomenti di letteratura, arte, storia, attualità. Ma anche filosofia, costume, giornalismo, cinema. Il programma dell’edizione 2024-2025, consolidando una tradizione, ha fatto centro con 25 conferenze che si sono concluse a metà aprile. E la LiberaUniversità di Promozioneculturale ha scelto di offrire un’appendice di questi incontri, anche a maggio, con "Ritratti letterari" (il giovedì alle 16). 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Libera Università . Promozione culturale con passione e impegno

