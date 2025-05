La Giornata della salute Tutti gli eventi

Dalla fibromialgia agli incontri con gli infermieri di famiglia, Asst Brianza celebra le Giornate dedicate a questi due temi aprendo le porte degli ospedali, delle Case di Comunità e scendendo per strada. Domani a Vimercate si terrà un evento dedicato alla patologia cronica complessa che si manifesta con sintomi che vanno dai dolori ai muscoli, ai disturbi del sonno.Per tutto il giorno all’ingresso dell’ospedale banchetti informativi con volontari che distribuiranno materiale divulgativo e offriranno supporto. Alle 14.30 all’Auditorium Oscar Ros incontro aperto al pubblico con la partecipazione di istituzioni, specialisti e associazioni per approfondire la conoscenza della fibromialgia e informare sulla possibilità di accedere a centri per un trattamento corretto. Domani e dopodomani infermieri dei distretti di Carate, Desio e Monza saranno ai mercati, nei centri commerciali e nei poliambulatori di tutta la provincia per rispondere alla domande dei pazienti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Giornata della salute. Tutti gli eventi

