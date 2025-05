La Germani riscrive la storia | Treviso ko è record di vittorie in Serie A

In breve da Zazoom:

Brescia vive un'oscillazione emotiva durante la sfida contro Treviso, ma riesce a risollevarsi e a dominare l'ultimo quarto del match, chiudendo con un convincente 114-91. Questo trionfo non solo rappresenta una vittoria importante, ma consente alla squadra di conquistare il primato assoluto nella regular season. Inizio difficile per Brescia, messa subito sotto pressione dagli avversari, ma la reazione non si fa attendere.

Brescia soffre, rimonta e domina l’ultimo quarto: contro Treviso arriva il 114-91 che vale il primato assoluto nella regular season.La partitaNemmeno il tempo di sedersi che Treviso infila un fulmineo 0-5 con Bowman e Torresani a suonare la carica. Brescia fatica ad accendersi, incerta in. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - La Germani riscrive la storia: Treviso ko, è record di vittorie in Serie A

Su altri siti se ne discute

E se Lucio Corsi fosse stato davvero il vincitore di Sanremo? Paramount+ svela una scena tagliata che riscrive la storia - E se Sanremo avesse avuto un finale diverso? Nella realtà, Lucio Corsi si è fermato a un passo dalla vittoria, ma nella terza stagione di Vita da Carlo è lui a conquistare l’Ariston. Paramount+ ha rilasciato una scena inedita che cambia le carte in tavola: nella finzione, il cantautore toscano vince il Festival con Tu sei il mattino. Ma la vera sorpresa arriva dopo. Per un incredibile gioco del destino, pur non avendo vinto a Sanremo, sarà lui a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗Leggi su iodonna.it

Il Bologna riscrive la storia: Milan battuto al “Dall’Ara” dopo 23 anni - Dopo oltre due decenni, il Bologna torna a festeggiare una vittoria casalinga contro il Milan, interrompendo la serie positiva dei rossoneri 🔗Leggi su pianetamilan.it

L'Aston Villa riscrive la propria storia, Emery ha fatto rinascere Asensio: Inter, davvero non sarebbe servito? - 42 anni. Sembra una vita. Lo è sicuramente per l`Aston Villa che dal 1983 a oggi non era mai riuscita a tagliare il traguardo dei quarti di... 🔗Leggi su calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

La Germani riscrive la storia: Treviso ko, è record di vittorie in Serie A; Brescia continua a stupire con nuovi record: il volo continua; Basket, serie A: Trapani riscrive la storia. Batte Brescia e resta sola in vetta; Basket serie A, quattro squadre in vetta. Brescia ringrazia la Virtus Bologna sconfitta a Napoli. 🔗Ne parlano su altre fonti

La Germani riscrive la storia: Treviso ko, è record di vittorie in Serie A - Brescia soffre, rimonta e domina l’ultimo quarto: contro Treviso arriva il 114-91 che vale il primato assoluto nella regular season. 🔗bresciatoday.it

La Germani sfida Treviso per evitare l’Olimpia Milano ai quarti - Al PalaLeonessa l’ultima di stagione regolare: nel mirino c’è il record societario di vittorie. Secondo posto ancora possibile, ma serve un contestuale successo di Trapani a Bologna ... 🔗giornaledibrescia.it