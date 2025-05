La Flamme | una nuova esilarante serie è in arrivo gratis su Mediaset Infinity

Il 12 maggio, Mediaset Infinity presenta in esclusiva **La Flamme**, la divertente parodia francese del popolare dating show **The Bachelor – L’Uomo dei Sogni**. Segui Marc, un affascinante pilota di linea, mentre intraprende un'avventura romantica tra risate e colpi di scena, alla ricerca della sua anima gemella in un contesto esilarante e imprevedibile. Non perdere questa occasione di immergerti nel mondo dell'amore, con un tocco di comicità!

Il 12 maggio arriva gratis e in esclusiva su MediasetInfinity La Flamme, la serie tv francese parodia del celebre dating show americano The Bachelor – L’Uomo dei Sogni.In questa divertente sit-com, Marc è un giovane e affascinante pilota di linea alla ricerca della sua anima gemella.Decide quindi di partecipare ad un dating show dove avrà la possibilità di scegliere la sua compagna di vita tra 13 pretendenti.Rinchiusi in una bellissima villa, le ragazze gareggeranno in prove fisiche, gare di barzellette e molto altro e saranno pronte a tutto pur di conquistare il cuore di Marc che, alla fine di ogni puntata, dovrà eliminare una delle concorrenti.La serie – composta da 9 episodi – è stata ideata e diretta da Jonathan Cohen, che interpreta anche il protagonista Marc, e vede Ben Stiller come produttore associato. 🔗Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Flamme: una nuova esilarante serie è in arrivo gratis su Mediaset Infinity

