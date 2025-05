La festa del Popol Giòst Via Roma la piazza rinata tra musica e colori

Il sole e un primo timido accenno di temperature miti hanno salutato la festa del PopolGiòst, nella rinnovata e ritrovata piazza del PopolGiòst piena di gente del quartiere, e non solo, ieri, dalle 10.30 alle 21. Un evento, quello della festa del PopolGiòst, pensato per diventare appuntamento fisso nel calendario cittadino, sempre ospitato d’ora in poi il secondo weekend di maggio. Tanta umanità ha animato a tutte le ore questo rinato angolo di via Roma, ricco di storie e che ha vissuto una varietà di vicissitudini e trasformazioni. Un via vai continuo di persone di ogni età ha sostato in questo luogo storico, per ascoltare e chiacchierare, mangiare una fetta di torta, acquistare un disco o un libro nel mercatino, nella semplice gioia dello stare insieme e vivere momenti conviviali. Molto azzeccata la formula del pranzo, con la possibilità per gli avventori di selezionare tramite qr code i propri piatti preferiti e farseli recapitare ai tavoli allestiti a centro piazza. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La festa del Popol Giòst. Via Roma, la piazza rinata tra musica e colori

Taglio del nastro per il Popol Giost. Addio parcheggio: ecco la piazza. Il quartiere in festa con la banda - Grande festa, ieri in via Roma, per l’inaugurazione della nuova piazza del Popol Giost. Lo slargo che fino a qualche mese ospitava un parcheggio è stato trasformato in una piazza pedonale alberata, permeabilizzata e pensata per contrastare le isole di calore, quindi nell’ottica di contrastare i cambiamenti climatici. L’intervento è stato realizzato con un finanziamento di 500.000 euro da Pnrr, a cui si sono aggiunti 100. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Festa del Popol Giost. Oggi in via Roma - È in programma per oggi, nella formula ‘all-day-long’, la grande festa del Popol Giòst. Un cartellone di appuntamenti per ogni interesse e tipo di pubblico, dai piccoli alle famiglie. Il via alle 10.30, con l’inaugurazione della Catlana, memoria storica e ‘sindaca onoraria’ di via Roma. Dalle 10.40 alle 12, Cittadinanza del Popol Giòst (IV edizione) e in contemporanea, fino alle 13.40, laboratorio Funside con demo di giochi da tavolo. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Nuovo look a Popol Giost. Il parcheggio diventa un ’salotto’ di quartiere - Una nuova veste con alberi, fiori, arbusti e una lunga panca ovale al posto del vecchio parcheggio, per la pazza del Popol Giost, in via Roma. Nelle intenzioni, questo nuovo progetto renderà lo spazio maggiormente fruibile da parte della popolazione, con una maggiore vivibilità e aumentata sicurezza per chi deciderà di trascorrere il tempo libero in questo luogo, a ridosso di scuole e negozi. "Un progetto partecipato con cittadini e commercio" ha sottolineato il vicesindaco Lanfranco De Franco durante la presentazione della riqualificazione del luogo, tenutosi nella stessa piazza durante un ... 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

