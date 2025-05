La famiglia reale del Qatar regala un nuovo Air Force One a Donald Trump è palazzo reale volante

La Casa Bianca ha intenzione di accettare un costosissimo regalo destinato al presidente. Un Boeing 747-8 extra lusso per DonaldTrump, da usare come nuovo Air Force One. L’eccezionale regalo, il più costoso mai ricevuto da un governo straniero, arriva dalla famigliareale del Qatar per la gioia del tycoon, da anni frustrato dal ‘suo’ aereo presidenziale ormai troppo datato e da una Boeing incapace di sostituirlo in tempi rapidi.L’annuncio ufficiale – riporta Abc, ma la notizia è stata ripresa anche da altri media – arriverà la settimana prossima, durante la tappa in Qatar del viaggio del presidente americano in Medio Oriente. Il velivolo, che Trump ha avuto modo di vedere con i suoi occhi in febbraio mentre era parcheggiato al West Palm Beach International Airport, è talmente lussuoso da essere stato soprannominato un “palazzorealevolante”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La famiglia reale del Qatar regala un nuovo Air Force One a Donald Trump, è “palazzo reale volante”

