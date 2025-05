La crisi dei rapporti tra Harry e Buckingham Palace

Un'intervista che segna un nuovo capitolo nella storia della famiglia reale britannica La frattura tra Harry e la famiglia reale: un dramma pubblico su Donne Magazine. 🔗Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - La crisi dei rapporti tra Harry e Buckingham Palace

Potrebbe interessarti su Zazoom: Il Guardian attacca Harry: Non è una vittima, è solo un ricco che si lamenta - Il principe Harry "voleva una nuova vita e l’ha ottenuta. Non è più un membro attivo della famiglia reale, ma un uomo ricco. Sua Altezza Ricca". Con questa frase Marina Hyde apre un editoriale pungente sul Guardian, criticando la richiesta del duca di Sussex – respinta in appello – di ottenere protezione di Stato per sé e la sua famiglia quando si trovano nel Regno Unito.

Harry in crisi, si dimette dall’ente in onore di Diana. “Controversia impensabile” - Harry si è dimesso dal suo incarico di patrono di un ente di beneficenza in Africa da lui fondato in onore di sua madre, Diana. Il Duca del Sussex è entrato in crisi e ha perso la sua leadership all’interno del consiglio di amministrazione dell’organizzazione.Nel 2006, Harry ha fondato l’ente di beneficenza Sentebale insieme al principe Seeiso del Lesotho per aiutare i giovani e i bambini dell’Africa meridionale, in particolare quelli affetti da HIV e AIDS. 🔗Leggi su dilei.it

Meghan Markle e Harry in crisi, lui non la capisce più: il punto di rottura è vicino - Meghan Markle e il Principe Harry vengono definiti nuovamente in crisi. Proprio così: siamo vicini al punto di rottura? Negli anni abbiamo smesso di contare tutte le volte in cui sono state pubblicate notizie poco rassicuranti in merito allo stato di “salute” di questa coppia che tanto ci aveva fatto sognare. Almeno fino a quando non abbiamo assistito a una rovinosa caduta. La loro reputazione è ai minimi storici, ma non è questo il punto: il Principe Harry, così dice Tom Bower, non capisce più l’obiettivo della moglie. 🔗Leggi su dilei.it

Meghan e Harry abbracciati e scatenati al concerto di Beyoncé dopo i rumors sulla crisi - Una serata tra musica e affetto: la coppia reale al Cowboy Carter TourMeghan Markle e il Principe Harry sono stati avvistati insieme al concerto di Beyoncé, apparendo più uniti che mai e mettendo a tacere le voci secondo cui starebbero conducendo “vite separate”. La coppia è stata immortalata in uno scatto ufficiale pubblicato dal sito del tour “Cowboy Carter”, mentre si abbraccia sorridente tra il pubblico. 🔗Leggi su notizieaudaci.it

Kate Middleton e Harry: la crisi definitiva del rapporto tra cognati e le tensioni con William - Le parole di Harry hanno rovinato un rapporto già fragile e scatenato nuove frizioni tra ... Pochi si aspettavano una crisi di tale portata, soprattutto dopo anni di apparente vicinanza tra i ... 🔗gaeta.it

Harry chiede pace con Carlo, ma Buckingham Palace ribadisce: «Niente scorta» - «Vorrei ricucire i rapporti con mio padre ... la vicenda ormai archiviata. Quello che Harry descrive come un problema di sicurezza, per Buckingham Palace è una conseguenza delle sue scelte ... 🔗informazione.it

Harry chiede la riconciliazione con re Carlo: “La vita è preziosa”. Ma Buckingham Palace chiude la porta - Harry , il principe ribelle, lancia un appello alla riconciliazione con la famiglia reale britannica, dopo la sentenza della Corte d’appello di Londra che ha ... 🔗msn.com