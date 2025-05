La conferenza in ritardo i foglietti le pressioni di Trump | Putin vuole davvero la pace? | Zelensky |  Mosca cessi il fuoco

Roma-Fiorentina, Ranieri in conferenza: “Non abbiamo pressioni. Il presidente deciderà quando annunciare il nuovo allenatore” - Due giorni separano la Roma dal ritorno in campo, per la prima di 4 finali utili al raggiungimento del fatidico obiettivo Champions League. Domenica 4 maggio alle ore 18:00, i giallorossi ospiteranno la Fiorentina in una sfida che mette in palio tre punti cruciali per il quarto posto. Alle 12:30, Ranieri risponderà alle domande dei cronisti dalla sala stampa di Trigoria per presentare la partita. Segui la conferenza stampa LIVE su SololaRoma. 🔗Leggi su sololaroma.it