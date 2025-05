La bufala sul sacchetto di cocaina sul tavolo dell’incontro tra Macron Starmer e Merz

🛈 Anteprima news:

Il recente viaggio del presidente francese Emmanuel Macron a Kiev, insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al premier britannico Keir Starmer, ha suscitato un acceso dibattito sui social media. Un video registrato durante l'incontro ha alimentato teorie complottiste, coinvolgendo interpretazioni e speculazioni che si diffondono rapidamente. L’episodio mette in luce come la comunicazione visiva possa influenzare la percezione pubblica in un contesto geopolitico delicato.

Il viaggio compiuto dal presidente francese Emmanuel Macron a Kiev, con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer finisce nel mirino dei social e stimola teorie complottiste basate su un video realizzato durante il viaggio. 🔗Leggi su Fanpage.it

Segui queste discussioni sui social

Macron - En Ukraine, unis 11.05.25 (1:10) #macron #ukraineMacron - En Ukraine, unis (11...Leggi la discussione

"Tout le monde il est beaut, tout le monde il est gentil."Et non ce n'est pas du jean yanne c'est du #macron be/Er_GIKrJUnk Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Macron, il video e il ‘sacchetto bianco’: la fake news sulla cocaina - (Adnkronos) – Emmanuel Macron e la fake news sul video con il sacchetto di cocaina. Il viaggio compiuto venerdì dal presidente francese a Kiev, con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer, finisce nel mirino dei social e stimola teorie vagamente complottiste, basate sull'analisi errata di un video realizzato durante il […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Hashish nel soggiorno e cocaina sul tavolo della cucina: arrestato - I finanzieri del comando provinciale di Trento hanno arrestato un 41enne di origini tunisine: in casa gli sono stati sequestrati 25 grammi di cocaina, 18 di hashish e 1.490 euro in contanti. L’operazione è nata dal riscontro di alcune notizie acquisite in merito a una possibile attività di... 🔗Leggi su trentotoday.it

La Gintoneria di Davide Lacerenza a Milano: dal tavolo per Wanna Marchi al cartello sulla cocaina nei bagni - Arrestati Stefania Nobile e l’ex compagno Davide Lacerenza, chiusa la Gintoneria a Milano: giro di prostituzione e spaccio all’interno del locale 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La bufala sul sacchetto di cocaina sul tavolo dell’incontro tra Macron, Starmer e Merz. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La bufala sul sacchetto di cocaina sul tavolo dell’incontro tra Macron, Starmer e Merz - Il viaggio compiuto dal presidente francese Emmanuel Macron a Kiev, con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer finisce ... 🔗fanpage.it

Macron, il video e il 'sacchetto bianco': la fake news sulla cocaina - (Adnkronos) - Emmanuel Macron e la fake news sul video con il sacchetto di cocaina. Il viaggio compiuto venerdì dal presidente francese a Kiev, con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier b ... 🔗msn.com