la bottega del caffè è più grande dal corso trasferita in piazza doria

Il suo negozio, la " Bottega del Caffè ", si è spostato in piazza Doria , al civico 7, dopo venti anni di attività svolti lungo il Corso XI Settembre. Barbara Melani, pesarese, la titolare, è fiera della inaugurazione della nuova sede, svoltasi ieri pomeriggio, alla presenza del sindaco Andrea Biancani, che per l’occasione è arrivato sul posto ed ha fatto il taglio del nastro, insieme a vari clienti fidati dell’attività.La nuova sede della " Bottega " ha anche una superficie maggiore disponibile, con tre vetrine invece di una sola rispetto alla vecchia locazione. Sempre ieri Barbara festeggiato anche i 20 anni di attività."La Bottega rispecchia – ha detto Barbara – il significato del mio negozio, dove si entra, ci si guarda negli occhi, ci si rilassa avvolti dall’inebriante profumo di Caffè , cioccolato, caramelle, tisane e tanto altro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Google vicina a rilevare Wiz: la più grande acquisizione della sua storia - Alphabet, casa madre di Google, si appresta a rilevare la società attiva nella cybersicurezza Wiz. Non è tanto l’operazione in sé a destare l’interesse del mercato, quanto il valore dell’acquisizione, tentata per la seconda volta da Alphabet, che si aggira sui 33 miliardi di dollari, la cifra più alta mai pagata in una acquisizione.Trattative in stadio avanzatoFra Alphabet e Wiz, anticipa il Wall Street Journal sulla base di fonti vicine alla trattativa, vi sarebbero negoziati in stadio avanzato ed un accordo potrebbe essere annunciato a breve, salvo sorprese dell’ultimo minuto. 🔗Leggi su quifinanza.it