La Biennale d’arte perde Kouoh

Viveva e lavorava tra Città del Capo, Dakar e Basilea, Koyo Kouoh, la curatrice d’arte camerunense scomparsa ieri all’età di 57 anni, che resterà nella memoria della cultura anche per essere stata la prima curatrice africana a ricevere l’incarico di realizzare una Biennaled’arte, quella del 2026. Koyo Kouoh "lascia un vuoto immenso nel mondo dell’arte contemporanea e nella comunità internazionale di artisti, curatori e studiosi, che hanno apprezzato il suo straordinario impegno intellettuale e umano": così la Biennale in una nota.Dal 2019 Kouoh era direttrice esecutiva e chief curator dello Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Città del Capo). Il suo lavoro curatoriale si è concentrato su mostre personali di artisti africani e di discendenza africana. Nel 2020 aveva ricevuto in Svizzera il Grand Prix Meret Oppenheim. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Biennale d’arte perde Kouoh

È morta a 58 anni Koyo Kouoh, la curatrice che era stata nominata a dicembre scorso per dirigere l'edizione 2026 della Biennale d'arte di Venezia.

